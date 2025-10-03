Niger : Le chef de la diplomatie nigérienne reçu par le président vénézuélien Nicolás Maduro

En visite officielle à Caracas, le ministre nigérien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur, Yaou Sangaré Bakary, a été reçu ce lundi 1er octobre 2025 par le président vénézuélien Nicolás Maduro.

Au cœur de leur entretien : le renforcement et la diversification de la coopération entre le Niger et le Venezuela, dans une logique de partenariat équilibré et mutuellement bénéfique. Le ministre nigérien a profité de l’occasion pour transmettre au président Maduro un message de fraternité et de solidarité de la part du général Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger.

De son côté, Nicolás Maduro a salué la volonté du Niger de dynamiser les relations bilatérales, établies depuis 2005. Il a réaffirmé l’importance de consolider la coopération Sud-Sud, en insistant sur les secteurs politiques, économiques et sociaux comme leviers essentiels de développement partagé.

Cette rencontre marque une étape significative dans les vingt ans de relations diplomatiques entre Niamey et Caracas, bâties sur l’amitié, le respect mutuel et la solidarité entre les peuples.