Niger : La BM évalue ses projets et prépare un nouveau partenariat

La Banque mondiale a entamé jeudi 2 octobre 2025, une mission d’évaluation de ses projets en cours au Niger, conduite par Ousmane Diagana, vice-président pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. La délégation a tenu une séance de travail avec les membres du gouvernement nigérien, sous la présidence du Premier ministre et ministre de l’Economie et des Finances, Ali Mahamane Lamine Zeine.

Devant la presse, M. Diagana a souligné que cette mission vise à renforcer le partenariat avec le Niger et à soutenir les efforts de développement du pays. Il a rappelé que le portefeuille actuel de la Banque mondiale s’élève à 4,3 milliards de dollars, majoritairement sous forme de dons.

L’objectif principal de la visite, a-t-il expliqué, est d’évaluer l’état d’exécution des projets en cours, d’identifier les défis persistants et de poser les bases d’un nouveau cadre de partenariat pour les cinq à six prochaines années.

Les discussions ont porté sur des secteurs jugés stratégiques pour la création d’emplois, notamment les infrastructures, l’agriculture, la santé, le tourisme et l’industrie manufacturière. « Notre mission est claire : accompagner le Niger dans sa lutte contre la pauvreté et dans la création de conditions de prospérité partagée », a déclaré Ousmane Diagana.

Il a également annoncé que des discussions techniques sont en cours entre les équipes de la Banque mondiale et les différentes parties prenantes nigériennes. L’objectif est de s’assurer que le futur cadre de partenariat soit aligné sur les priorités du gouvernement.

Concernant le projet Kandadji, qu’il qualifie de « projet emblématique », M. Diagana a rappelé que la Banque mondiale y a investi plus de 400 millions de dollars. Il a insisté sur la volonté de l’institution de lever les obstacles pour accélérer sa mise en œuvre, au bénéfice des communautés locales.

Cette mission, selon le responsable, constitue une opportunité pour renforcer la coopération entre le Niger et la Banque mondiale, en vue de relever ensemble les défis de développement et de créer davantage d’opportunités pour les Nigériens.