Côte d’Ivoire : Une nouvelle raffinerie de gasoil à 7 milliards de dollars

La Côte d’Ivoire a officiellement lancé, ce jeudi, les travaux de construction d’un complexe d’hydrodésulfuration du gasoil (HDS), une raffinerie de nouvelle génération destinée à produire un gasoil plus propre, conforme aux standards internationaux.

D’un coût estimé à 7 milliards de dollars américains, ce projet ambitieux permettra de traiter jusqu’à 170 000 barils par jour. Il s’inscrit dans la stratégie du pays de devenir un hub énergétique régional, capable de répondre aux besoins croissants en carburants de qualité sur le continent.

Présent à la cérémonie de lancement, le Premier ministre Robert Beugré Mambé a salué une « avancée majeure » pour le pays, soulignant que ce projet s’inscrit dans les engagements environnementaux de la Côte d’Ivoire à l’échelle internationale.

Le ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a pour sa part insisté sur la portée stratégique du complexe : « Ce nouvel outil industriel va transformer durablement la qualité du gasoil disponible sur le marché local et régional. »

Prévue pour entrer en service début 2029, la raffinerie sera construite sur une période de 44 mois. Selon Tiotioho Soro, directeur général de la Société ivoirienne de raffinage (SIR), l’unité produira, dès 2030, un gasoil à très basse teneur en soufre, comparable à celui distribué en Europe.

Avec cette infrastructure, la Côte d’Ivoire renforce sa position dans le secteur pétrolier et affirme son ambition de concilier performance énergétique et respect des normes environnementales.