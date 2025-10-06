Niger : En déplacement à Téra, le Président Tiani exprime son soutien face à l’insécurité et aux difficultés locales

En visite de travail dans la région de Tillabéri, le Président de la République, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, s’est rendu ce dimanche 5 octobre 2025 à Téra, où il a tenu un discours empreint de compassion à l’égard des populations confrontées à l’insécurité et à diverses difficultés.

Prenant la parole devant les habitants rassemblés devant la préfecture, le chef de l’État a tenu à témoigner sa solidarité et à rassurer sur l’engagement de l’État à leurs côtés. « Nous sommes venus ici pour constater nous-mêmes l’état des routes et évaluer les besoins urgents de la population. Nous savons aussi que l’accès à l’eau reste un défi majeur, et nous mettrons tout en œuvre, avec l’aide de Dieu, pour y répondre », a-t-il déclaré.

Le Président Tiani a également souligné que la lutte contre l’insécurité demeure la priorité de son gouvernement. Il a salué les efforts déployés par les Forces de Défense et de Sécurité, tout en appelant à l’unité nationale face aux menaces : « Toute la population doit se mobiliser aux côtés de notre armée pour l’honneur de la patrie. Nous souhaitons que la paix règne dans notre pays afin que chacun puisse vivre et travailler en sécurité », a-t-il insisté.

Le chef de l’État a en outre invité les citoyens à poursuivre leurs prières pour la stabilité et la cohésion du Niger, dans un contexte régional marqué par des tensions persistantes.

Cette visite officielle s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement et de hauts responsables militaires, notamment le Ministre d’État à la Défense nationale, les ministres des Infrastructures, de la Santé, de l’Hydraulique et de l’Éducation, ainsi que le Chef d’Etat-major des Armées et le Gouverneur de la région.

A travers ce déplacement à Téra, le Président Tiani entend marquer sa proximité avec les populations affectées et renforcer l’action de l’État dans les zones vulnérables.