Burkina Faso : La route entre Tuili et plusieurs villages coupée après des pluies torrentielles

Les fortes pluies du jeudi 2 octobre 2025 ont sérieusement endommagé la route départementale n°45 reliant Tuili à plusieurs villages de la commune de Kombissiri, dans la province du Bazèga. La voie a été coupée au niveau du déversoir du barrage situé à l’entrée du village de Tuili, désormais impraticable.

Selon les autorités locales, la montée des eaux a provoqué un débordement du barrage, endommageant le déversoir de la digue et rendant impossible la circulation sur cette portion stratégique de la route.

Dans un communiqué publié le 3 octobre, le Préfet et Président de la délégation spéciale (PDS) de Kombissiri, Boukary Porgo, a appelé les usagers à éviter la zone, par mesure de sécurité. Il a mis en garde contre tout passage sur la digue, qui pourrait représenter un risque sérieux d’accident.

Face à cette coupure, les automobilistes et riverains doivent emprunter de longs itinéraires alternatifs pour rejoindre Tuili et les localités environnantes, ce qui complique considérablement les déplacements.

Le PDS de Kombissiri a toutefois rassuré la population en affirmant que des mesures urgentes sont en cours pour lancer les travaux de réparation. L’objectif est de rétablir au plus vite la circulation sur cet axe vital pour les échanges entre villages.

Cette situation met en lumière la vulnérabilité des infrastructures routières locales face aux aléas climatiques, de plus en plus fréquents et intenses en cette période de saison des pluies.