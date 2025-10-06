Mali : Des frappes aériennes ciblent des positions terroristes au centre et au nord du pays

L’armée malienne a mené, samedi, des frappes aériennes contre des positions de groupes terroristes dans les régions de Ségou, au centre, et de Tombouctou, au nord du pays, a annoncé l’État-major général des Armées.

Selon le communiqué publié par les autorités militaires, ces opérations ont permis de neutraliser une quinzaine de combattants et de détruire une vingtaine de motos ainsi que du matériel logistique dissimulé sous des couverts végétaux.

Ces frappes s’inscrivent dans le cadre de la stratégie offensive des Forces armées maliennes, qui visent à maintenir la pression sur les groupes armés à travers des actions anticipées et ciblées.

« Les FAMa poursuivent leurs opérations sur l’ensemble du territoire national dans le but de rétablir la sécurité et de garantir la libre circulation des personnes et des biens », indique le communiqué.

Depuis le début de l’année, l’armée a intensifié ses interventions dans les zones du nord et du centre du Mali, zones particulièrement exposées à l’insécurité. Ces opérations ont permis la neutralisation de plusieurs éléments armés et la saisie de stocks importants d’armes et de munitions.