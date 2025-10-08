Tchad : L’ONU débloque un million de dollars pour renforcer la lutte contre le choléra

Face à une épidémie de choléra particulièrement virulente au Tchad, les Nations Unies ont annoncé ce mardi l’octroi d’une aide d’un million de dollars afin de soutenir les efforts de riposte sur le terrain.

Ce financement, issu du Fonds central d’intervention d’urgence (CERF), permettra de renforcer les actions de prévention et de traitement, notamment par l’amélioration de l’accès à l’eau potable, des services d’assainissement et des soins de santé, a précisé le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors de son point presse quotidien à New York.

L’initiative vise également à accroître la mobilisation communautaire pour sensibiliser la population aux gestes de prévention et limiter les risques de propagation de la maladie.

Depuis le week-end dernier, les autorités sanitaires ont recensé plus de 2 600 cas suspects et près de 150 décès. Le taux de létalité atteint environ 6 %, largement supérieur au seuil d’urgence de 1 % fixé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette nouvelle enveloppe porte à quatre millions de dollars le soutien total mobilisé par l’ONU contre le choléra au Tchad, avec trois millions déjà engagés précédemment dont deux millions provenant du Fonds régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, et un million du CERF.

A l’échelle du continent, le CERF a déjà débloqué 11 millions de dollars cette année pour soutenir la lutte contre l’épidémie dans cinq pays africains, dont le Tchad, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).