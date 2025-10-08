Burkina Faso : Des journées pédagogiques pour outiller les enseignants du secondaire

Du 7 au 10 octobre 2025 à Dori, la Direction générale de l’enseignement général (DGEG) organise des journées pédagogiques à l’intention des enseignants du secondaire, de la formation professionnelle et technique des provinces du Séno et du Yagha.

Inscrite dans le cadre du programme national de formation initiale et continue, cette session vise à renforcer les compétences professionnelles des enseignants, en lien avec les réformes en cours dans le système éducatif, notamment l’introduction de l’approche par les compétences et du parcours individualisé (APC/PI).

Selon Damien Tiendrébéogo, directeur provincial de l’enseignement secondaire du Séno, ces journées offrent un espace d’échange et de perfectionnement. Elles permettront aux enseignants de revisiter leurs pratiques pédagogiques, de partager leurs expériences et d’intégrer les innovations introduites dans l’enseignement.

Les travaux porteront aussi sur plusieurs priorités du ministère, telles que le développement des établissements polyvalents, destinés à améliorer l’équité, la qualité et la gestion des ressources humaines dans le secteur. Une attention particulière sera accordée à l’initiation aux métiers, afin de mieux préparer les élèves à la vie active grâce à des formations pratiques.

D’autres thématiques seront abordées, notamment le conseil d’école, outil de gouvernance participative, et l’éducation civique et citoyenne, essentielle à la promotion des valeurs républicaines, de la cohésion sociale et de la paix.

M.Tiendrébéogo a encouragé les participants à s’impliquer activement dans les échanges, soulignant que ces journées traduisent l’engagement du ministère à promouvoir une éducation de qualité, inclusive et adaptée aux défis actuels.