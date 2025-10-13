Burkina Faso : Une aide alimentaire de 200 tonnes pour plus de 1 730 ménages vulnérables à Pama

Du 6 au 10 octobre 2025, plus de 1 730 ménages vulnérables de la commune de Pama, chef-lieu de la province de la Kompienga, ont bénéficié d’une distribution de 200 tonnes de vivres, organisée par le Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR), à travers son antenne locale, le Conseil provincial de secours d’urgence (COPROSUR), selon l’Agence de presse burkinabé AIB.

Cette opération d’envergure a ciblé les Personnes déplacées internes (PDI), les personnes retournées et les familles hôtes affectées par l’insécurité croissante dans la région. Les vivres distribués étaient essentiellement composés de maïs et de riz, denrées de base indispensables à la subsistance des foyers bénéficiaires.

La cérémonie officielle de remise symbolique s’est tenue en présence du Haut-commissaire de la Kompienga, Ismaël Ouattara, également président du COPROSUR. Il a salué un geste de solidarité nationale envers des populations durement éprouvées par la crise sécuritaire et humanitaire.

« Cette assistance vise à soulager temporairement les difficultés alimentaires que vivent de nombreuses familles dans notre province », a déclaré M. Ouattara, tout en soulignant l’importance de poursuivre les efforts en faveur de la résilience communautaire.

Les bénéficiaires, pour leur part, ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement et les autorités locales, tout en appelant à renforcer les actions d’accompagnement pour faire face à la persistance des défis humanitaires sur le terrain.