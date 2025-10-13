Mali : Bamako riposte à une mesure américaine jugée unilatérale

Le Mali a décidé de rétablir la réciprocité en matière de visas à l’égard des Etats-Unis, après l’annonce par Washington de nouvelles restrictions visant les ressortissants maliens. A compter du 23 octobre 2025, les autorités américaines imposeront une caution de 5000 à 10000 dollars pour les visas de tourisme et d’affaires délivrés aux Maliens.

En réponse, le gouvernement malien a annoncé, samedi, la mise en place d’un programme de visa réciproque pour les citoyens américains souhaitant se rendre au Mali.

Dans un communiqué, le ministère malien des Affaires étrangères a dénoncé une mesure unilatérale, en contradiction avec l’accord bilatéral signé en 2005, qui prévoyait la délivrance de visas de longue durée à entrées multiples entre les deux pays.

Bamako se dit toutefois attaché à une coopération fondée sur le dialogue et le respect mutuel, et rappelle son engagement constant aux côtés des Etats-Unis dans la lutte contre l’immigration irrégulière, dans le respect du droit international et de la dignité humaine.

Cette décision marque un nouveau point de tension diplomatique entre les deux pays, sur fond de relations déjà fragilisées depuis la prise de distance progressive du Mali vis-à-vis de ses partenaires occidentaux.