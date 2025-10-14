Soudan : 62 millions de dollars pour reconstruire les infrastructures sociales

La Banque africaine de développement (BAD) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont signé un accord de don de 62 millions de dollars pour la réhabilitation des infrastructures sociales dans les zones touchées par les violences.

Ce financement vise à restaurer les services de base essentiels, dans un pays en proie à une instabilité persistante. L’accord porte notamment sur la réhabilitation de 20 centres de santé, 20 établissements de formation professionnelle, ainsi que 60 systèmes d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement.

Outre la reconstruction physique, le projet prévoit un important volet de renforcement des capacités. Environ 1.000 agents gouvernementaux et 6.000 membres des communautés locales dont 50 % de femmes seront formés à la gestion des infrastructures. Un système d’information sur le marché du travail sera également mis en place pour améliorer l’insertion professionnelle des jeunes.

«Ce projet est une planche de salut pour les communautés du Soudan», a déclaré Mary Monyau, cheffe de bureau pays de la BAD, soulignant l’engagement de l’institution à promouvoir la résilience et la dignité humaine.

L’OIM, en charge de la mise en œuvre, s’appuiera sur son expérience en contexte de crise. « Nous sommes fiers de lancer des actions concrètes pour renforcer les compétences des jeunes Soudanais », a affirmé Mohamed Refaat, chef de mission de l’OIM à Port-Soudan.

Cette initiative s’inscrit dans la Stratégie décennale 2024-2033 de la BAD, qui met l’accent sur le développement du capital humain et la construction d’économies résilientes. Elle contribuera également à plusieurs Objectifs de développement durable, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau, de l’emploi et de la croissance. A terme, le projet devrait bénéficier directement à plus de 2,1 millions de personnes.