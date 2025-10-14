Bénin : Présidentielle 2026, Renaud Agbodjo désigné candidat de l’opposition face à Romuald Wadagni

Le principal parti d’opposition béninois, Les Démocrates, a désigné mardi l’avocat Renaud Agbodjo comme son candidat à la présidentielle d’avril 2026. Il affrontera le ministre des Finances Romuald Wadagni, choisi par la majorité présidentielle, dans un duel inédit entre deux quadragénaires. La clôture du dépôt des candidatures est fixée à ce mardi à minuit.

Agé de 43 ans, Agbodjo est une figure montante de l’opposition. Avocat de plusieurs personnalités politiques emprisonnées, dont l’ex-ministre Reckya Madougou et l’universitaire Joël Aïvo, il s’est imposé ces dernières années comme un défenseur acharné des libertés publiques. Proche de l’ancien président Boni Yayi, fondateur du parti *Les Démocrates*, Agbodjo représente une nouvelle génération politique, d’autant plus mise en avant que Yayi, âgé de plus de 70 ans, ne peut se présenter selon la loi.

La désignation d’Agbodjo a été le fruit de plusieurs jours de tractations internes. La commission chargée du processus a étudié 34 candidatures avant de trancher dans la nuit de lundi à mardi. « Nous sommes parvenus à dégager le candidat du parti, Maître Renaud Agbodjo », a déclaré Christophe Monsia, président de la commission.

L’annonce a été accueillie par une foule enthousiaste de militants rassemblés au siège du parti à Cotonou. Agbodjo sera accompagné sur le ticket présidentiel par Jude Lodjou, ancien député et acteur politique bien connu.

Face à lui, le ministre Romuald Wadagni, 49 ans, espère incarner lui aussi un renouveau. Proche du président sortant Patrice Talon, qui ne se représente pas conformément à la limite constitutionnelle de deux mandats, Wadagni a officiellement déposé sa candidature lundi à la Commission électorale.

Un troisième homme est également en lice : Paul Hounkpè, candidat du parti d’opposition modérée ‘’Forces cauris pour un Bénin émergent’’ (FCBE).