Guinée-Bissau : La Cour suprême invalide la candidature de Domingos Simões Pereira à la présidentielle

La Cour suprême de justice a écarté mardi la candidature de Domingos Simões Pereira à la prochaine élection présidentielle, prévue le 23 novembre. Chef du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), l’un des partis historiques du pays, M. Simões Pereira était soutenu par la coalition PAI-Terra Ranka.

La haute juridiction a jugé que sa candidature, déposée au nom de cette coalition, était illégale. En cause, l’absence de reconnaissance officielle de la PAI-Terra Ranka, jugée « sans fondement juridique », selon Mamadu Embaló, porte-parole de la Cour suprême, cité par les médias locaux.

La décision de la Cour est sans appel. Elle avait déjà rejeté, le 23 septembre, la demande d’enregistrement de la coalition pour des raisons d’ »impossibilité objective d’appréciation ». Dès lors, cette structure n’est pas habilitée à présenter ou soutenir des candidats, que ce soit pour les législatives ou la présidentielle.

Cette exclusion de Domingos Simões Pereira rebat les cartes du paysage politique à l’approche des scrutins. L’ancien Premier ministre était considéré comme l’un des principaux challengers pour le pouvoir.

Le processus électoral s’annonce sous tension, dans un pays marqué par une instabilité politique chronique.