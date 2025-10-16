Madagascar : Un colonel prend les rênes du pays après la chute de Rajoelina 

A Madagascar, un tournant politique majeur s’opère. Le colonel Michaël Randrianirina, figure longtemps marginalisée de l’opposition, est en passe de prendre la tête du pays après le renversement d’Andry Rajoelina, écarté du pouvoir à la suite d’une mutinerie militaire et d’un mouvement populaire massif.

Agé de 51 ans, le colonel Randrianirina a émergé samedi dernier en tant que chef du contingent dissident du Capsat. Dans une déclaration filmée, il annonce que ses hommes refusent d’ouvrir le feu sur les manifestants antigouvernementaux, marquant un basculement décisif dans la crise. Mardi, l’Assemblée nationale a officiellement destitué le président Rajoelina, ouvrant la voie à un pouvoir de transition dirigé par l’armée.

La fuite du chef de l’Etat, exfiltré selon la radio RFI par un avion militaire français, a ravivé une vieille hostilité envers l’ancienne puissance coloniale. Dans les rues d’Antananarivo, les slogans « Dégage la France » et « Non à un président français » ont fleuri. La révélation en 2023 de la double nationalité française de Rajoelina n’a cessé d’alimenter les soupçons d’ingérence.

« Les Français nous colonisent encore », accuse Koloina, 26 ans, rencontrée dans une manifestation. Pour nombre de jeunes Malgaches, le départ du président sous protection française est perçu comme une trahison nationale.

Le ressentiment ne date pas d’hier. La mémoire de l’insurrection de 1947, brutalement réprimée par l’armée française, reste vive. De nombreux Malgaches dénoncent aussi les liens économiques jugés déséquilibrés avec des entreprises françaises, notamment dans les infrastructures et les zones franches, où les salaires restent très bas.

Autre facteur de tension, la perception d’un « deux poids, deux mesures », illustrée par la grâce accordée par Rajoelina à deux Franco-Malgaches condamnés pour tentative de coup d’Etat, peu avant sa fuite.

Alors que l’influence française recule ailleurs en Afrique, Madagascar semble s’ajouter à la liste des pays en rupture avec Paris. Pour beaucoup, le colonel Randrianirina incarne désormais une volonté de souveraineté retrouvée, sans influence étrangère.