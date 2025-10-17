Gambie : Accord sur les énergies renouvelables avec la Turquie

La Turquie poursuit l’élargissement de sa coopération énergétique en Afrique en signant un nouvel accord avec la Gambie dans le domaine des énergies renouvelables. L’annonce a été faite vendredi par le ministère turc de l’Energie et des Ressources naturelles.

Le protocole d’accord, signé à Istanbul par le ministre turc de l’Energie, Alparslan Bayraktar, et son homologue gambien, Nani Juwara, prévoit le développement conjoint de projets hydroélectriques, solaires et éoliens. L’accord encourage également les investissements publics et privés dans le secteur des énergies vertes, et ouvre la voie à un transfert de compétences techniques de la Turquie vers la Gambie, notamment en production, distribution d’électricité et efficacité énergétique.

La signature est intervenue en marge du 5ᵉ Forum économique et commercial Turquie-Afrique (TABEF). Lors d’une table ronde sur l’énergie et les mines, M. Bayraktar a souligné que la Turquie avait déjà conclu des accords similaires avec près de 20 pays africains, dont plusieurs ont abouti à des projets concrets.

« Notre vision commune est celle d’un avenir énergétique indépendant », a déclaré le ministre, ajoutant que la Turquie entend renforcer son rôle de partenaire stratégique de l’Afrique dans la transition énergétique.

Depuis deux décennies, Ankara multiplie les partenariats avec l’Afrique dans divers domaines, de la diplomatie à l’éducation, en passant par l’économie et l’énergie. Le ministre a rappelé que sous l’impulsion du président Recep Tayyip Erdogan, la Turquie avait réussi à transformer profondément son secteur énergétique, attirant plus de 100 milliards de dollars d’investissements.

Dans une logique de coopération « gagnant-gagnant », la Turquie a déjà signé des accords dans l’énergie et les mines avec des pays comme la Somalie, l’Algérie, l’Egypte, le Nigeria, ou encore le Sénégal. Ces accords visent à mobiliser l’expertise et les capacités d’investissement turques pour accompagner la transition énergétique du continent africain.