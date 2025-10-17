Burkina Faso : Succès d’une opération d’escorte du BIR 19 sur l’axe Bogandé-Manni

Le 19e Bataillon d’Intervention Rapide (BIR 19), dirigé par le capitaine Lynx, a mené avec succès une opération d’escorte sécurisée du 12 au 13 octobre 2025 sur l’axe Bogandé-Manni, dans la province de la Gnagna, région de la Sirba.

L’opération a permis le convoyage en toute sécurité de plus d’une centaine de véhicules, incluant des camions de ravitaillement, des cars de transport et divers véhicules utilitaires, tant à l’aller qu’au retour.

Tout au long de la mission, les équipes du Génie militaire ont joué un rôle crucial en neutralisant cinq engins explosifs improvisés (EEI) dissimulés le long de l’itinéraire. Leur vigilance a permis d’éviter des pertes humaines et de maintenir l’intégrité du convoi.

Les mécaniciens militaires se sont également distingués par leur réactivité, assurant le remorquage des véhicules en panne et maintenant ainsi la cohésion du dispositif tout au long du trajet.

Sur le plan sécuritaire, l’opération a permis la neutralisation de plusieurs terroristes, la saisie de deux armes et la récupération de trois motos, affaiblissant davantage les capacités d’action des groupes armés présents dans la zone.

Cette mission témoigne de la détermination des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), appuyées par les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), à assurer la libre circulation des personnes et des biens, même dans les zones à haut risque.

L’opération sur l’axe Bogandé-Manni confirme la montée en puissance des forces engagées dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, et leur engagement à reprendre le contrôle du territoire national.