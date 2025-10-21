Niger : L’UNICEF remet un important don à la région de Maradi pour renforcer le système de santé

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le Médecin Colonel-Major Garba Hakimi, a réceptionné dimanche un don majeur de l’UNICEF en faveur de la Direction régionale de la santé de Maradi. Ce soutien, évalué à plus de 793 millions de FCFA, comprend trois véhicules, 30 réfrigérateurs solaires, un groupe électrogène, 8 240 poches de sang, des médicaments, du matériel nutritionnel, ainsi que des motos.

A cette occasion, le ministre a salué l’engagement constant de l’UNICEF aux côtés du Niger, soulignant que ce don s’inscrit dans le cadre du Plan de développement sanitaire et social visant à garantir l’accès à des médicaments de qualité pour les populations.

« Ce geste démontre clairement votre engagement à nos côtés pour améliorer la santé de nos concitoyens », a-t-il déclaré, avant d’assurer que ces équipements seront utilisés de manière rigoureuse au profit des populations les plus vulnérables.

La Représentante de l’UNICEF au Niger, Djanabou Mahondé, a souligné l’importance stratégique de cette donation pour renforcer un système de santé plus résilient, équitable et accessible. Elle a appelé à une mobilisation des relais communautaires, chefs traditionnels, religieux et jeunes afin d’encourager la consultation prénatale, la vaccination et une meilleure nutrition infantile.

Mme Mahondé a salué le dévouement des professionnels de santé, qu’elle a qualifiés de « véritables héros », pour leur engagement quotidien malgré les conditions difficiles. Ce don symbolise non seulement le partenariat solide entre le Niger et l’UNICEF, mais aussi la volonté commune d’améliorer durablement l’accès aux soins de santé dans les régions les plus vulnérables du pays.