Nigeria : Explosion d’un camion-citerne, plus de 42 morts et 60 blessés

Le bilan de l’explosion d’un camion-citerne survenue mardi sur une autoroute de l’État du Niger, au centre du Nigeria, a atteint plus de 42 morts et 60 blessés, ont indiqué les secours mercredi.

L’accident, survenu vers 11 heures, a impliqué un camion transportant du carburant qui s’est renversé, provoquant une explosion lorsqu’un groupe de personnes a tenté de récupérer le carburant. « Les victimes ont été prises au piège et ont pris feu », a précisé Ibrahim Hussaini, responsable de l’Agence de gestion des urgences (SEMA) de l’État du Niger. Le drame s’est produit sur la route entre Bida et Agaie, près des villages d’Essan et de Badeggi.

Ce type d’accident est fréquent au Nigeria, où les mauvaises conditions des routes et la pratique risquée de siphonner du carburant lors de tels incidents exacerbent les tragédies. Le précédent bilan des secours faisait état de 29 morts et 42 blessés.

Les habitants, souvent en situation de précarité, risquent leur vie pour récupérer le carburant, surtout après la suppression des subventions sur les carburants par le président Bola Tinubu en mai 2023, une réforme qui a plongé le pays dans une grave crise du coût de la vie.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel incident survient. En mars dernier, un accident similaire près d’Abuja a fait 10 morts. En janvier, une explosion de camion-citerne dans le même état a tué une centaine de personnes.

Le Nigeria, confronté à une inflation élevée (20,1 % en août 2024), vit une crise économique qui contribue à l’augmentation des risques liés à ces accidents tragiques.