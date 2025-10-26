Mali : Kita se prépare à accueillir le 54e pèlerinage catholique en novembre 2025

La ville de Kita se prépare activement à abriter le 54e pèlerinage catholique, prévu les 29 et 30 novembre 2025, placé cette année sous le thème : « Pèlerins de l’espérance ». Une mission préparatoire conjointe du Ministère des Affaires religieuses, des Cultes et des Coutumes et du gouvernorat de Kita s’est rendue vendredi sur les principaux sites devant accueillir l’événement.

La délégation, conduite par le gouverneur Daouda Maïga, a inspecté le cimetière chrétien, le sanctuaire de la paroisse Notre-Dame du Rosaire, les logements des pèlerins ainsi que la colline sainte mariale, haut lieu de recueillement. Partout, les travaux d’assainissement et d’aménagement battent leur plein afin d’offrir aux fidèles des conditions d’accueil optimales.

« Les préparatifs vont bon train et le pari sera tenu, tant en matière de salubrité que d’infrastructures », a assuré Bandia Victor Sissoko, membre du comité d’organisation.

Pour sa part, Mme Angèle Traoré, conseillère technique au ministère en charge des Affaires religieuses, a salué les efforts entrepris : « Tout est mis en œuvre pour faire de cet événement une véritable référence pour Kita ». Elle a exhorté les acteurs locaux à poursuivre leur mobilisation « avec foi » et à réserver « un accueil digne et chaleureux aux milliers de pèlerins attendus ».

Le gouverneur Daouda Maïga a, lui aussi, félicité la paroisse pour le travail accompli et réaffirmé l’engagement des autorités régionales. « Nous veillerons à la bonne finalisation des chantiers et à la réussite de cette édition, comme à l’accoutumée », a-t-il assuré.

Rendez-vous spirituel majeur du calendrier religieux malien, le pèlerinage de Kita attire chaque année des milliers de fidèles venus de tout le pays et de la sous-région. L’édition 2025 s’annonce déjà comme un moment fort de ferveur et de communion autour du message d’espérance.