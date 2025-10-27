Yaoundé : Biya réélu président du Cameroun pour un huitième mandat 

Le président Paul Biya, âgé de 92 ans et au pouvoir depuis 1982, a été réélu pour un huitième mandat avec 53,66 % des voix, selon les résultats officiels proclamés lundi par le Conseil constitutionnel. Bien qu’aucun analyste n’ait douté de sa victoire, compte tenu de son statut de plus vieux chef d’État en exercice et du système politique qu’il a consolidé durant ses 43 années au pouvoir, le scrutin a été plus serré que prévu.

L’opposant Issa Tchiroma Bakary, ancien ministre et leader de l’opposition, a obtenu 35,19 % des voix, plaçant ainsi la compétition à un niveau plus disputé que d’habitude. Il a immédiatement revendiqué sa victoire et appelé ses partisans à défendre ce qu’il considère comme un résultat fraudé à travers des « marches pacifiques ».

Cependant, ces appels à manifester ont conduit à des violences, notamment à Douala, la capitale économique du pays, où quatre personnes ont perdu la vie dimanche lors de rassemblements en soutien à l’opposant. Selon le gouverneur de la région du Littoral, les forces de sécurité ont d’abord dispersé les manifestants avec des gaz lacrymogènes avant de tirer « à balle réelle », rapportent les témoins.

Le taux de participation a été de 46,31 %, selon le Conseil constitutionnel, avec une annonce des résultats 15 jours après le scrutin. En dehors de Biya et Tchiroma Bakary, les autres candidats n’ont pas remporté de soutien significatif : Cabral Libii est arrivé troisième avec 3,41 %, suivi de Bello Bouba Maïgari (2,45 %) et Hermine Patricia Tomaïno Ndam Njoya, la seule femme en lice, avec 1,66 %. Les autres candidats n’ont pas franchi le seuil symbolique de 1 % des voix.

La capitale Yaoundé a été marquée par une forte présence policière. Des patrouilles mixtes de police et de gendarmerie étaient déployées aux principaux carrefours de la ville, et des véhicules blindés ont été positionnés près des zones jugées sensibles. La police a précisé vouloir « garantir la sécurité du processus électoral et prévenir tout débordement ».