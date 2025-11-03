Guinée-Bissau : Lancement de la campagne électorale pour les législatives et la présidentielle du 23 novembre

La campagne électorale pour les élections législatives et présidentielles en Guinée-Bissau a débuté samedi, marquant le coup d’envoi d’une période de 21 jours de débats et de mobilisations politiques.

Environ 860 000 électeurs sont appelés aux urnes le 23 novembre pour choisir leurs représentants au Parlement et désigner le futur président du pays.

Dans le cadre des élections législatives, 14 partis politiques sont en compétition pour décrocher les 102 sièges du Parlement. Parmi les partis en lice, on retrouve notamment la coalition républicaine « Nô Kumpu Guiné ».

Quant à la présidentielle, 12 candidats se disputent la magistrature suprême, dont le président sortant, Umaro Sissoco Embalo, et l’ex-président José Mario Vaz, qui a dirigé le pays entre 2014 et 2020.

Le président de la Commission nationale électorale (CNE), Npabi Cabi, a souligné l’importance d’une campagne électorale respectueuse, appelant à la tolérance et au civisme, et mettant en garde contre le recours au discours de haine. Il a insisté sur le fait que ces élections devraient se dérouler dans un climat de sérénité et de respect mutuel.

De leur côté, plusieurs organisations de la société civile ont également lancé des appels à la retenue, incitant les acteurs politiques à éviter les déclarations provocatrices et à prévenir tout recours à la violence pendant la campagne.