Mali : Le ministre des Mines finalise les préparatifs de l’inauguration des Mines de lithium à N’Ganala

Le ministre des Mines, le Pr Amadou Keita, est arrivé dimanche matin à Bougouni, dans le sud du Mali, pour finaliser les préparatifs techniques en vue de la cérémonie d’inauguration des Mines de lithium de N’Ganala, situées à quelques kilomètres de la ville. Il a été accueilli par le gouverneur de la région, le général de brigade Ousmane Wélé, accompagné du chef d’état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, ainsi que des forces de défense et de sécurité locales.

La cérémonie officielle d’inauguration de la société Les Mines de lithium de Bougouni S.A. aura lieu ce lundi, sous la présidence du chef de l’État, le général d’armée Assimi Goita.

La population des localités du sud du pays, où le lithium a été découvert, manifeste un grand enthousiasme, nourrissant l’espoir que l’exploitation de ce minerai précieux favorisera la création d’emplois et contribuera au développement économique de la région et du pays.

En marge de la visite, le préfet Boubacar Oumar Traoré a profité de l’occasion pour sensibiliser la population à la gestion correcte de l’approvisionnement en carburant. Il a appelé à la collaboration des gérants de stations-service, des consommateurs et de tous les acteurs impliqués dans ce secteur.

Le préfet a donné des instructions fermes pour réguler l’accès des citoyens au carburant, rappelant que l’État met en place des moyens considérables pour satisfaire la demande en hydrocarbures. « Aucune vente illégale de carburant ne sera tolérée », a averti Boubacar Oumar Traoré.