La communauté juive aux Etats Unis, en Israël comme à travers le monde, a salué vendredi l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution inédite soutenant le plan d’autonomie proposé par le Maroc pour son Sahara occidental, disputé entre Rabat et les terroristes du Front Polisario, soutenus par l’Algérie et l’Iran.

A New York, l’ambassadeur américain Mike Waltz a salué un élan nouveau vers la paix, réaffirmant la détermination du président Donald Trump à parvenir à un accord avant la fin de l’année. La France, par la voix de Jérôme Bonnafont, a également salué cette approche nouvelle du Conseil.

Le Polisario a, pour sa part, rejeté la résolution, la qualifiant de « sans valeur », et a réaffirmé « la détermination du peuple sahraoui à lutter pour son indépendance ».

Notre communauté juive condamne avec force les activités militaires du Polisario et exprime sa solidarité indéfectible avec le Maroc face aux attaques répétées visant ses provinces du Sud.

Plusieurs membres de la communauté établissent un parallèle entre le Polisario et le Hamas : deux mouvements armés qui, sous couvert de revendications politiques, utilisent la violence et la propagande pour semer la terreur et déstabiliser la région.

Au regard de ses actions répétées contre des cibles civiles et militaires marocaines, le Polisario doit aujourd’hui être considéré comme une organisation terroriste. Ses méthodes, sa rhétorique belliqueuse et ses alliances régionales en font un acteur de déstabilisation comparable à d’autres groupes extrémistes opérant au Sahel et au Moyen-Orient.

Selon l’agence de presse sahraouie SPS du Polisario, un organe de propagande contrôlé par le régime militaire algérien, des unités de l’Armée populaire de libération sahraouie auraient récemment visé des bases et retranchements marocains dans les secteurs d’El-Mahbes et d’Amkala, provoquant, selon leurs dires, de lourdes pertes humaines et matérielles.

Le communiqué militaire diffusé par SPS évoque une « guerre d’usure » menée contre l’armée marocaine, confirmant la persistance d’une logique de confrontation totale.

Pour notre communauté, cette posture traduit une dérive dangereuse. Comme Israël face au Hamas, le Maroc fait face à un mouvement radical refusant tout compromis et instrumentalisant une cause pour justifier la violence.

La reconnaissance internationale du Polisario comme organisation terroriste constituerait un pas décisif vers la paix, la stabilité et la sécurité des peuples du Maghreb et du Sahel.