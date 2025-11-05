Madagascar : Les nouvelles autorités renoncent à la présidence tournante de la SADC

Les autorités malgaches issues du coup d’État qui a renversé l’ancien président Andry Rajoelina en octobre ont annoncé leur décision de se retirer de la présidence tournante de la SADC (Communauté de développement de l’Afrique australe). Cette annonce a été faite samedi, quelques jours après l’investiture du colonel Michael Randrianirina, le nouveau chef d’État malgache.

Le colonel Randrianirina a été investi président de Madagascar le 17 octobre, suite à la prise de pouvoir par son unité militaire, qui a contraint l’ex-président Rajoelina à fuir le pays. Ce dernier, qui avait pris la présidence tournante de la SADC en août 2023 lors d’un sommet à Antananarivo, devait assumer cette responsabilité jusqu’en 2024.

Dans un communiqué publié samedi, la présidence malgache a expliqué que, « compte tenu de l’évolution du contexte politique national », le gouvernement avait pris la décision de se retirer de la présidence de la SADC, une fonction qui avait été confiée à Madagascar lors du 45e Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de la SADC, en août 2023. « Cette décision reflète la volonté des autorités malgaches de concentrer leurs efforts sur le processus de Refondation du pays », précise le communiqué, soulignant que ce retrait n’affecte en rien l’attachement de Madagascar à la SADC et à ses objectifs régionaux.

Depuis son accession à la présidence, le colonel Randrianirina a formé un nouveau gouvernement, dont le Premier ministre est un civil, et a nommé plusieurs personnalités politiques familières du paysage malgache. Il a promis de mener des réformes profondes et a annoncé de nouvelles élections à venir dans un climat tendu. En effet, la colère populaire, alimentée par les coupures d’électricité fréquentes, avait provoqué fin septembre des manifestations qui s’étaient rapidement transformées en un mouvement antigouvernemental de grande ampleur.