Soudan : Le gouvernement américain engagé pour une issue pacifique malgré la complexité de la situation

Le gouvernement américain se déclare pleinement investi dans la recherche d’une solution pacifique au conflit meurtrier qui secoue le Soudan. Lors d’une conférence de presse mardi, Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche, a assuré que Washington poursuivait des efforts diplomatiques constants pour tenter d’arrêter les violences.

« Nous sommes en contact régulier avec nos partenaires arabes et nous aspirons à une résolution pacifique de ce conflit », a affirmé Leavitt. Toutefois, elle a souligné que « la situation sur le terrain est d’une grande complexité », reflétant ainsi les difficultés auxquelles font face les négociateurs et les autorités internationales pour établir un cessez-le-feu durable.

Dans le même temps, la situation continue de se détériorer. Selon le bureau des affaires humanitaires de l’ONU, une attaque survenue dans la ville d’El-Obeid, capitale du Kordofan-Nord, a fait au moins 40 victimes. L’incident, dont la date exacte n’a pas été précisée, s’est produit alors que les combats entre les Forces de Soutien Rapide (FSR), une faction paramilitaire, et l’armée soudanaise s’intensifient pour le contrôle de cette région stratégique du centre du pays.

Les Nations unies n’ont pas communiqué d’informations sur les responsables de l’attaque, mais l’escalade des affrontements témoigne de la violence croissante et de la persistance des tensions dans cette zone clé du Soudan.

Les deux généraux qui se trouvent au cœur du conflit actuel au Soudan sont le général Abdel Fattah al-Burhan et le général Mohamed Hamdan Dagalo, également connu sous le nom de Hemedti. Ces deux hommes sont à la tête des principales forces militaires du pays et sont responsables de l’escalade violente qui a plongé le Soudan dans la guerre civile depuis avril 2023.