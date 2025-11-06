Tchad : Au moins 33 morts dans des violences intercommunautaires dans le centre du pays

Au moins 33 personnes ont été tuées mardi lors d’un affrontement intercommunautaire dans un village de la province du Hadjer Lamis, située au centre du Tchad, selon des sources locales citées mercredi.

D’après l’Office national des médias audiovisuels (ONAMA), la chaîne publique tchadienne, les heurts ont éclaté mardi 4 novembre, aux alentours de midi, entre deux communautés voisines originaires des provinces du Bahr-El-Gazel et du Hadjer Lamis. L’organisme a évoqué un bilan provisoire de plusieurs morts et de nombreux blessés des deux côtés.

Les autorités ont dépêché sur place plusieurs ministres, responsables locaux et un contingent militaire, afin de tenter de rétablir le calme et de prévenir de nouvelles violences, a précisé l’ONAMA.

Selon un haut responsable politique régional, des affrontements similaires avaient déjà endeuillé la même zone en 1999 et 2004, faisant également plusieurs dizaines de victimes.

Ces violences s’inscrivent dans un contexte plus large de tensions intercommunautaires récurrentes au Tchad, particulièrement dans les zones rurales, où les litiges autour des terres, du bétail ou de l’accès à l’eau dégénèrent fréquemment en conflits meurtriers.