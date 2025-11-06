Soudan : Les forces paramilitaires approuvent une trêve humanitaire suggérée par le groupe du Quad

Les forces paramilitaires soudanaises, engagées dans un conflit sanglant contre l’armée régulière, ont annoncé jeudi leur approbation d’une proposition de trêve humanitaire émise par les médiateurs du groupe du Quad.

Dans un communiqué, les Forces de soutien rapide (FSR) ont déclaré avoir accepté « la trêve humanitaire proposée par les pays du Quad qui sont les Etats-Unis, les Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Egypte, afin d’atténuer les effets dévastateurs du conflit et d’assurer une meilleure protection des civils ».

Le groupe du Quad, qui multiplie depuis plusieurs mois les efforts diplomatiques pour mettre fin aux hostilités, tente de parvenir à un cessez-le-feu durable entre les deux camps, en guerre depuis avril 2023.