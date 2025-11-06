Algérie : La France réclame la libération de Boualem Sansal et Christophe Gleizes dans un « dialogue exigeant » avec Alger

La France entretient un « dialogue exigeant » avec les autorités algériennes afin d’obtenir la libération de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal et du journaliste français Christophe Gleizes, a déclaré jeudi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Boualem Sansal, arrêté il y a près d’un an à Alger et condamné à cinq ans de prison pour ‘’atteinte à l’unité nationale’’. De son côté, Christophe Gleizes a été condamné en première instance à sept ans de réclusion pour ‘’apologie du terrorisme’’ et doit comparaître en appel le 3 décembre.

Les relations diplomatiques tendues entre Paris et Alger n’ont pour l’instant pas permis d’aboutir à un accord concernant leur libération. « Il faut, dans un dialogue exigeant qui vise à défendre nos intérêts, obtenir des résultats concrets sur la libération d’abord de nos deux compatriotes, Boualem Sansal et Christophe Gleizes », a affirmé Jean-Noël Barrot sur France Info.

Le ministre a également souligné que ce dialogue devait contribuer à relancer la coopération sécuritaire entre les deux pays, rappelant que le sud de l’Algérie est l’un des foyers les plus actifs du terrorisme islamiste et des groupes armées, où opère le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda.

Paris souhaite en outre rétablir la coopération migratoire afin de pouvoir expulser les ressortissants algériens en situation irrégulière sur le territoire français.

Concernant l’accord franco-algérien de 1968, qui accorde un régime migratoire privilégié aux Algériens, Jean-Noël Barrot s’est dit favorable à une renégociation, précisant toutefois qu’elle devait s’effectuer « dans le respect de la souveraineté des deux pays ».