Côte d’Ivoire : Abidjan prend la présidence de l’Association des pays producteurs de pétrole africains pour 2026

La Côte d’Ivoire a été désignée à la présidence de l’Association des pays producteurs de pétrole africains (APPO) pour l’année 2026, à l’issue de la 48e réunion du Conseil des ministres de l’organisation, tenue les 4 et 5 novembre à Brazzaville.

Avec cette nomination, la Côte d’Ivoire succède au Congo, représenté au sein de l’APPO par son ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, rapportent plusieurs médias ivoiriens. Cette désignation intervient dans un contexte mondial marqué par de profonds bouleversements du secteur énergétique et une transition progressive vers les énergies propres.

Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a salué la pertinence du rôle de l’APPO et souligné les défis financiers croissants auxquels font face les pays africains producteurs de pétrole. Il a notamment dénoncé le désengagement des bailleurs internationaux vis-à-vis des projets liés aux hydrocarbures, une tendance motivée par les politiques globales de réduction des émissions de carbone. Cette situation, a-t-il ajouté, pousse les Etats africains à renforcer leur coopération régionale et à mutualiser leurs ressources et financements pour préserver leur souveraineté énergétique.

Parmi les priorités fixées pour la présidence ivoirienne, M. Sangafowa-Coulibaly a mis l’accent sur la finalisation de la Banque africaine de l’Energie, un projet lancé il y a six ans et doté d’un capital prévisionnel de 5 milliards de dollars.

Cette future institution aura pour mission de garantir l’autonomie financière du continent en matière de développement énergétique, en soutenant les projets allant de l’exploration pétrolière à la transformation locale des ressources.