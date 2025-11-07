Burkina Faso : Création de la médaille d’Honneur du Volontaire pour la Défense de la Patrie

Le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, a instauré une nouvelle distinction au sein des Forces armées nationales : la Médaille d’Honneur du Volontaire pour la Défense de la Patrie (VDP). Cette médaille a pour but de récompenser les efforts exceptionnels, le courage et l’engagement des civils qui, aux côtés de l’armée, luttent pour la préservation de l’intégrité du territoire, le retour de la paix et le maintien de la souveraineté du pays.

D’après le décret créant cette distinction, le centre de la médaille présente l’effigie de Ladji Yoro, « héros volontaire » devenu un symbole de résilience et de sacrifice face aux attaques terroristes. Il incarne l’esprit de dévouement des Volontaires pour la Défense de la Patrie et inspire ceux qui, chaque jour, se battent pour la Nation. La médaille est décernée à titre normal, exceptionnel ou posthume, et peut être attribuée avec l’agrafe “Bravoure” à ceux qui ont accompli des actes de courage exceptionnels.

Le porteur de la médaille bénéficie, en outre, d’une augmentation de 10% de sa prime d’opération. En revanche, aucune taxe ou droit de chancellerie n’est exigé pour cette distinction. Les propositions de décoration sont examinées par le Conseil des médailles, qui en décide l’attribution.

Cette médaille, d’un grade unique, peut aussi être attribuée à ceux qui ont contribué de manière significative à la formation et au renforcement des capacités de la Brigade des Volontaires pour la Défense de la Patrie (BVDP), ou à toute personne ayant facilité la bonne conduite des missions de la Brigade. La distinction est ainsi ouverte aux individus comme aux organisations, qui apportent leur soutien aux forces de défense et de sécurité.

Le Capitaine Ibrahim Traoré, qui place la restauration de l’intégrité territoriale en tête de ses priorités, n’a de cesse de rendre hommage à l’engagement des VDP, qui font preuve d’un courage exceptionnel pour défendre le pays. D’ailleurs, en janvier 2024, le président avait déjà revalorisé les conditions de vie des VDP en augmentant notamment leurs primes d’invalidité et leurs salaires, témoignant ainsi de son soutien constant envers ces hommes et femmes engagés.