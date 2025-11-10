Niger : Le Président Tiani entame une visite de travail dans la région de Tahoua

Le Président de la République, le général d’armée Abdourahamane Tiani, a été accueilli le dimanche 9 novembre 2025 à Koujack, un village frontalier entre les régions de Dosso et Tahoua. Le Gouverneur de Tahoua, Colonel-Major Souleymane Amadou Moussa, accompagné d’une forte délégation, a salué l’arrivée du Président, qui entame une visite de travail de 72 heures dans cette région.

A son arrivée par voie terrestre, le Président Tiani a été accueilli par des autorités locales, notamment le Préfet de Konni, les chefs de canton, et plusieurs dignitaires de la région. La délégation a ensuite pris la direction de Konni, où une foule enthousiaste a réservé un accueil exceptionnel au Chef de l’Etat. En chemin, à Yaya et Bazaga, le Président a pris le temps de saluer les habitants, les remerciant pour leur soutien et leur patriotisme.

A Konni, l’accueil a été particulièrement marquant, avec une foule massive qui a ovationné le Président tout au long de son trajet. Même après la tombée de la nuit, les habitants sont restés mobilisés pour exprimer leur gratitude pour la nouvelle gouvernance. Le Président a multiplié les arrêts à Tsernaoua, Guidan Idder et Salewa, où il a exprimé ses remerciements à la population.

Poursuivant son itinéraire dans le Département d’Illéla, notamment à Dabnou, Awilikiss et Moujia, le Président a reçu un accueil similaire, avec des foules massées le long des routes, malgré l’obscurité. À chaque étape, il a pris un moment pour saluer les habitants et les encourager dans leurs efforts pour la refondation du pays.

L’un des moments forts de la journée a été l’accueil exceptionnel à Bagga, où la population a scandé « Saï Tiani, Barka da Zawa » pour témoigner son soutien au Président. Le Président a salué la population pour son indéfectible soutien, particulièrement depuis les événements du 26 juillet 2023.