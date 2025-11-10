Niger : Le Président Tiani rencontre les ministres de la Défense de l’AES pour accélérer la mise en pratique de la Force unifiée

Le président du Niger, le général d’Armée Abdourahamane Tiani, a reçu vendredi à Niamey les ministres de la Défense de la Confédération des Etats du Sahel (AES), dans le cadre d’une rencontre destinée à faire avancer l’exécution de la Force unifiée de l’AES. Cette réunion s’inscrit dans un contexte de sécurité complexe et de menaces croissantes dans la région du Sahel.

A l’issue de l’audience, le général malien de Corps d’Armée, Sadio Camara, a souligné l’importance des échanges avec le chef de l’Etat nigérien, affirmant que ces derniers ont permis d’« éclairer et orienter » les ministres sur la situation géopolitique actuelle et les nouvelles formes de menaces qui affectent la région. « Nous repartons confiants et rassurés sur la capacité de nos États à rétablir la paix et la sécurité pour le bonheur de nos populations », a ajouté le ministre malien.

En compagnie de ses homologues, le général de Brigade Célestin Simporé (Burkina Faso) et le général d’Armée Salifou Mody (Niger), le ministre malien a salué l’accueil chaleureux réservé par les autorités nigériennes, ainsi que l’organisation « parfaite » de cette rencontre cruciale. Ces discussions ont permis de faire un point sur les progrès réalisés dans la coopération sécuritaire tripartite et d’évaluer les avancées significatives concernant l’activation de la Force unifiée de l’AES, un projet ambitieux destiné à renforcer la lutte contre le terrorisme et les menaces transnationales dans la région.

Cette réunion entre les trois ministres de la Défense constitue une étape décisive dans le processus de consolidation de la coopération militaire au sein de l’AES, un bloc régional déterminé à faire face aux défis sécuritaires croissants. La rencontre reflète la volonté commune des pays du Sahel de renforcer la paix et la stabilité, tout en ajustant leur réponse aux menaces qui évoluent constamment dans cette zone stratégique du continent africain.