Tchad : Plus de 20 milliards de dollars engagés pour financer le plan de développement « Tchad Connexion 2030 »

Le Tchad a sécurisé des engagements internationaux d’un montant total de 20,5 milliards de dollars pour financer son ambitieux plan de développement national, « Tchad Connexion 2030 ». L’annonce a été faite par le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno à l’issue d’un forum d’investissement qui s’est tenu cette semaine à Abou Dhabi, selon les médias tchadiens.

Parmi ces engagements, 16,4 milliards de dollars proviennent de partenaires internationaux, tandis que 4,1 milliards de dollars ont été obtenus grâce à des accords signés avec des investisseurs privés, principalement étrangers. Ces accords, au nombre de 40, couvrent des secteurs clés pour la diversification de l’économie tchadienne, notamment l’énergie, l’agriculture, les mines, le textile, le tourisme, l’éducation et l’industrialisation.

Le Tchad a également reçu des soutiens importants de la part de 30 bailleurs de fonds internationaux et banques multilatérales, dont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique.

Le plan « Tchad Connexion 2030 » repose sur quatre grands axes d’intervention, répartis en 17 programmes couvrant 268 projets et réformes. Son objectif est de transformer en profondeur l’économie et la société tchadiennes à travers l’accélération du développement des infrastructures stratégiques, le renforcement des politiques sociales, la diversification économique, et l’amélioration du climat des affaires. L’ambition affichée est de générer une croissance annuelle moyenne du PIB réel de 8% entre 2025 et 2030.

Avec cette mobilisation de fonds et un cadre stratégique clair, le Tchad espère réaliser une mutation structurelle qui pourrait placer le pays sur la voie d’un développement durable et inclusif dans les prochaines années.