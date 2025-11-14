Côte d’Ivoire : Construction de 4 centrales solaires de 210,3 MWc

La Côte d’Ivoire poursuit sa stratégie d’optimisation de sa production d’énergie électrique et de développement de son secteur minier, avec la mise en place de nouveaux projets solaires d’une capacité totale de 210,3 MWc. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de renforcer l’indépendance énergétique du pays, tout en soutenant la croissance de l’industrie aurifère.

Lors de la réunion du Conseil des ministres, mercredi à Abidjan, quatre décrets ont été adoptés pour autoriser la mise en œuvre de ces projets. Les décrets portent sur la signature de conventions de concession pour la conception, le financement, la construction, la gestion et la maintenance de quatre centrales solaires dans différentes régions du pays.

Les projets comprennent une centrale de 50 MWc dans la région du Gontougo (nord-est), une autre de 58,6 MWc et une de 49,7 MWc dans la région du Bafing (nord-ouest), ainsi qu’une centrale de 52 MWc dans la région du Poro (nord). Ces nouvelles installations sont destinées à renforcer l’approvisionnement en électricité et à répondre à la demande croissante, explique un communiqué du gouvernement.

Ces projets font partie intégrante de la politique ivoirienne visant à encourager la participation du secteur privé dans le développement des infrastructures énergétiques, notamment à travers des projets de production indépendante d’électricité. Cette démarche vise à diversifier les sources d’énergie et à accélérer la transition énergétique du pays.

Le Conseil des ministres a également adopté, en parallèle, quatre décrets pour l’attribution de permis de recherche minière, notamment aurifère. Ces permis concernent les départements de Téhini (nord-est), Dimbokro et M’Batto (sud-est), Djékanou (centre) et Toumodi (centre). Les permis, valables pour une période de quatre ans, sont délivrés conformément aux normes techniques et environnementales en vigueur, garantissant ainsi une exploitation durable des ressources naturelles.

Ces initiatives s’inscrivent dans une dynamique de croissance économique, en soutenant à la fois les secteurs énergétique et minier de la Côte d’Ivoire, tout en répondant aux défis environnementaux et de durabilité.