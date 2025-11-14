France : Macron en tournée en Afrique du 20 au 24 novembre pour renforcer les liens bilatéraux et participer au G20 et au sommet UE-UA

Le président français Emmanuel Macron se rendra en Afrique du 20 au 24 novembre, avec des visites prévues dans quatre pays : Maurice, Afrique du Sud, Gabon et Angola. Ce voyage, qui inclut sa participation à un sommet du G20 et à une réunion Union européenne-Union africaine, vise à consolider les relations bilatérales et à affirmer l’influence de la France dans une région de plus en plus disputée.

Le 20 et 21 novembre, le président français sera à l’île Maurice, un pays clé dans l’Océan Indien, voisin de la Réunion. Ce sera la première visite d’un chef d’État français depuis 1993. La coopération militaire sera au centre de cette étape, avec un exercice conjoint entre les forces armées françaises (FAZSOI) et les garde-côtes mauriciens pour lutter contre les trafics maritimes croissants (drogue, pêche illicite, migrations).

Du 22 au 23 novembre, Macron participera au sommet du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud, où il rencontrera le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Ce sommet, qui se déroule pour la première fois en Afrique, pourrait également permettre une rencontre avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, après un geste de réconciliation avec la grâce accordée à l’écrivain Boualem Sansal sur demande de l’Allemagne, en pleine crise diplomatique entre Paris et Alger.

Après le G20, Macron se rendra au Gabon, le 23 et 24 novembre, pour saluer la fin de la transition politique après le coup d’État de 2023 et la prise de pouvoir du général Brice Oligui Nguema. L’objectif est de renforcer le partenariat bilatéral, en particulier dans les secteurs économiques, avec des entreprises françaises comme Eramet et Suez. La question de la protection des forêts du bassin du Congo sera également abordée, avec la création à Libreville d’une école dédiée à la sécurité environnementale.

Enfin, le président se rendra à Luanda, en Angola, pour participer à un sommet Union européenne-Union africaine. L’Europe y évaluera les progrès de sa stratégie « Global Gateway », qui prévoit des investissements massifs dans les infrastructures africaines, avec un financement annoncé de 150 milliards d’euros.