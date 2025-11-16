Niger : Le président Abdourahamane Tiani dirige une session du Conseil régional de sécurité

Le Président de la République et Chef de l’Etat, le Général d’armée Abdourahamane Tiani, a présidé ce dimanche 16 novembre 2025 une importante réunion du Conseil de sécurité de la région de Zinder. Cette session stratégique s’inscrit dans le cadre du renforcement de la protection des pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) face aux menaces persistantes des groupes terroristes se réclamant de l’islam.

Autour de la table figuraient notamment le Ministre d’État et Ministre de la Défense nationale, le Général d’armée Salifou Modi, ainsi que le Chef d’état-major des armées, le Général de division Moussa Salaou Barmou. Le Général de brigade Ibro Amadou Bacharou, Chef d’état-major particulier du Président, participait également aux travaux.

Etaient aussi présents le Directeur général de la Police nationale, le Commissaire général Assahaba Ebankawel, le Directeur adjoint de cabinet du Chef de l’État, Salim Mahamadou Gado, le Haut commandant de la Gendarmerie, le Colonel-major Kimba Tahirou, ainsi que le Gouverneur de Zinder, le Colonel Massalatchi Mahaman Sani. L’ensemble des responsables régionaux des Forces de défense et de sécurité (FDS) prenaient part à cette réunion de haut niveau, consacrée au renforcement de la coordination sécuritaire dans la région.

Selon nos contacts, au cours des échanges et des directives du président Abdourahamane Tiani, les participants ont passé en revue l’évolution de la situation sécuritaire aux frontières et les défis opérationnels rencontrés par les unités déployées sur le terrain. Les discussions ont également porté sur la nécessité d’intensifier les opérations conjointes au sein de l’AES et de renforcer le partage de renseignements afin de contrer plus efficacement l’expansion des cellules terroristes jihadistes actives dans la sous-région et qui sont soutenues par le régime militaire algérien.