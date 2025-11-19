Niger : Des journalistes africains plongent au cœur de l’histoire et du monde académique russes

C’est par une plongée au cœur de Moscou académique et historique que les journalistes africains ont entamé, mardi 18 novembre 2025, leur séjour en Russie. Invités par l’agence de presse TASS, ils ont successivement visité l’Université Patrice-Lumumba (RUDN) et le Musée de la Victoire, deux lieux fortement chargés de symboles, selon l’Agence presse nigérienne.

A l’Université RUDN, les reporters ont découvert un établissement profondément marqué par l’héritage de Patrice Lumumba, figure des luttes anticoloniales et de la souveraineté africaine. L’institution, qui accueille aujourd’hui 3 500 étudiants issus de 160 nationalités, compte en son sein 2 000 jeunes venus de 53 pays d’Afrique.

La journée s’est poursuivie au Musée de la Victoire, entièrement consacré à la résistance soviétique face à l’Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Guidés à travers le récit de la « Grande Guerre patriotique », les journalistes ont revisité les événements de 1941, lorsque la population soviétique s’était mobilisée en masse pour défendre Moscou et repousser l’envahisseur.

Les visiteurs ont pu observer de près les vestiges de cette lutte encore conservés dans le musée et mesurer l’intensité de l’engagement du peuple soviétique.

A l’issue de cette étape à vocation pédagogique, leur guide, Mme Nina, s’est dite heureuse d’avoir transmis « une part essentielle de l’histoire russe » aux journalistes venus du continent africain.

La délégation regroupe des représentants du Niger, de la Guinée, de l’Algérie, du Sénégal, de la Tunisie, du Burkina Faso, des deux Congo, du Burundi et du Cameroun.