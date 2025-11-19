Mali : La DRCCC déjoue un vaste détournement de carburant à Kéniéba

La Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence (DRCCC) de Kayes a arrêté, les 15 et 16 novembre 2025, sur au moins huit camions-citernes de gasoil détournés dans la ville de Kéniéba. Le carburant, initialement destiné aux stations-service du cercle, aurait été redirigé vers des sites d’orpaillage contrôlés par des ressortissants étrangers.

A la tête de l’opération, le directeur régional, Robo Bayo, explique que son équipe a pu déjouer une filière bien rodée : « Il ne s’agit pas d’interdire la vente de carburant aux sociétés légalement implantées. Mais celles qui opèrent dans l’informel doivent respecter les règles. Notre priorité est l’approvisionnement de la population ».

Selon lui, certains transporteurs utilisent même des bennes transformées en citernes, pouvant contenir jusqu’à 35 000 litres, pour alimenter des zones d’accès difficile. Une pratique qui alimente un marché parallèle en pleine expansion.

La DRCCC dit agir sur instruction de sa hiérarchie, qui lui a demandé de renforcer le contrôle des prix, la disponibilité des stocks et la conformité administrative des transporteurs d’hydrocarbures. Des brigades permanentes ont été déployées à Kayes et Kéniéba pour surveiller les mouvements de carburant.

« Nos équipes ont constaté que des transporteurs livraient du gasoil à des étrangers dans le cercle de Kéniéba », affirme Robo Bayo. Il précise que le propriétaire d’une station-service concernée ignorait totalement l’opération : mis au courant, l’opérateur a immédiatement redirigé ses autres citernes vers leur destination initiale.

De tels détournements alimentent la spéculation et favorisent les ruptures de stock, dans une région pourtant riche en infrastructures minières. À Kéniéba, où se trouvent certaines des plus grandes mines d’or du Mali, le gasoil est devenu particulièrement coûteux, une situation que les autorités régionales tentent désormais d’endiguer.