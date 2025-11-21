Mali : Fin des files d’attente dans les stations-service d’ici une semaine assure le GMPP

Le secrétaire permanent du Groupement malien des professionnels du pétrole (GMPP), Ibrahim Touré, a annoncé, jeudi, qu’il n’y aura plus de files d’attente dans les stations-service du Mali d’ici une semaine, à condition que les mesures nécessaires soient mises en place. Cette déclaration a été faite à l’issue de la sixième réunion du cadre de concertation entre l’Etat et le secteur privé.

De son côté, le ministre du Commerce et de l’Industrie, Moussa Alassane Diallo, a précisé que le président de la Transition, le général d’Armée Assimi Goïta, a donné des instructions claires au gouvernement pour « prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre fin définitivement aux files d’attente ». Il a également annoncé que, grâce à un protocole d’accord qui sera signé vendredi à 10 heures, le délai de passage des camions-citernes au Bureau pétrole de la Douane sera limité à un maximum de 24 heures.

Ce protocole, qui sera paraphé entre le gouvernement, le GMPP et le Groupement professionnel des pétroliers (GPP), vise à lever les principaux obstacles administratifs freinant la fluidité de la distribution de carburant dans le pays.

Le constat dressé par les deux parties est encourageant : « Depuis un mois, aucune attaque terroriste n’a ciblé les convois de camions-citernes », a rappelé le ministre Diallo. De plus, le volume de produits pétroliers entrant au Mali a dépassé les niveaux d’avant la crise, atteignant 116 millions de litres en octobre, contre 103 millions en septembre.

Concernant les files d’attente persistantes, le ministre et les acteurs du secteur pétrolier s’accordent à dire qu’elles sont avant tout dues à une « panique des consommateurs » qui ont massivement stocké des carburants par crainte de pénuries.

Avec la signature de ce protocole d’accord, prévue pour demain, autorités et professionnels du secteur pétrolier espèrent tourner définitivement la page de la crise de distribution des hydrocarbures et restaurer rapidement un approvisionnement normalisé.