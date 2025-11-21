Niger : Soutien total aux forces armées dans la lutte contre le terrorisme

Le Président de la République, le Général Abdourahamane Tiani, a visité le 20 novembre 2025, la Zone de Défense N°5 de Diffa, un point stratégique dans la lutte contre les groupes terroristes qui déstabilisent la région. Cette visite, qui intervient dans un contexte de tension sécuritaire persistante, visait à renforcer le moral des troupes déployées sur le terrain et à leur exprimer la reconnaissance de la nation pour leur engagement sans faille.

Dans son discours, le Président Tiani a transmis les salutations et les remerciements de la République aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) pour leur travail remarquable et leurs sacrifices au service de la souveraineté du Niger. Il a salué l’engagement des militaires qui, chaque jour, œuvrent pour maintenir la paix et la liberté dans un contexte de guerre complexe.

Le Chef de l’Etat a ensuite abordé la question de l’insécurité qui sévit dans la région depuis plus de 13 ans. Il a pointé du doigt les ambitions néocoloniales de certaines puissances étrangères, soulignant que ces forces extérieures cherchent à préserver leurs intérêts économiques et leur domination. « Ces puissances se trompent d’époque », a déclaré le Général Tiani, ajoutant qu’un changement de paradigme est inéluctable. « Ce qui a pu se passer il y a 130 ans n’aura plus cours », a-t-il martelé, réaffirmant la détermination du Niger à défendre sa souveraineté.

Ayant lui-même servi dans cette région, le Président Tiani a exprimé sa pleine conscience des difficultés auxquelles les forces de sécurité sont confrontées sur le terrain. « Je sais ce que vous vivez », a-t-il confié aux soldats, rappelant les nombreux sacrifices consentis par les Nigériens dans cette guerre contre le terrorisme. Il a précisé que le Niger est désormais engagé dans une guerre totale, une guerre qu’il attribue en grande partie aux actions de la France, qu’il considère comme un acteur clé dans cette instabilité.

Le Président a annoncé que le combat à venir serait encore plus difficile et de plus longue durée que celui mené jusqu’à présent. « Des deux côtés, il s’agit d’un combat de survie », a-t-il insisté, précisant que, d’un côté, celui des puissances impérialistes, il s’agissait de la survie de la cupidité, tandis que, de l’autre, le combat du Niger est celui de la dignité et de la souveraineté nationale. Convaincu de la justesse de sa cause, le Chef de l’Etat s’est montré optimiste quant à l’issue de cette guerre, affirmant que la victoire sera celle du Niger, celle de la vérité et de la dignité.

Enfin, le Président Tiani a réaffirmé l’engagement total du gouvernement et du peuple nigérien à soutenir les forces armées. Il a souligné que l’Etat mettra tout en œuvre pour fournir aux troupes les ressources nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Il a également exprimé la solidarité de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), soulignant que le Niger n’est pas seul dans cette lutte. « Vous pouvez compter sur le soutien total de la nation », a-t-il conclu, galvanisant ainsi l’esprit des troupes en première ligne.