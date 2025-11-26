Ethiopie : Un investissement de 14 millions d’euros pour l’inclusion des réfugiés

L’Union européenne, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et le gouvernement éthiopien ont lancé un projet ambitieux d’un montant de 14,26 millions d’euros, visant à améliorer l’inclusion des réfugiés et à renforcer les services de base à Kebribeyah, une localité située dans la région somalienne, au sud-est du pays.

Cette initiative, qui profitera directement à plus de 20 000 réfugiés et à 52 000 membres des communautés d’accueil et des personnes déplacées à l’intérieur du pays, met l’accent sur plusieurs domaines clés comme le logement, l’éducation, la santé, la gestion des déchets et la gouvernance locale. L’objectif est d’améliorer l’accès aux services essentiels tout en renforçant les infrastructures locales et en soutenant les autorités locales dans leur gestion.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du Plan pluriannuel d’investissement pour la résilience de l’État régional de la Somalie (2023-2028). Elle vise à soutenir la construction de communautés résilientes, capables de promouvoir la paix, la stabilité et un développement durable dans la région.

Cette nouvelle phase de coopération entre l’UE, le HCR et le gouvernement éthiopien marque un pas important vers la création de conditions de vie plus dignes pour les réfugiés, tout en soutenant le développement durable dans cette zone particulièrement vulnérable.