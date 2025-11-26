RDC : 11 morts en deux jours d’affrontements entre les FARDC et les Wazalendo

Le calme est revenu à Uvira, dans le Sud-Kivu, le mardi 25 novembre, après deux jours d’intenses affrontements entre les militaires des FARDC (Forces armées de la République démocratique du Congo) et les combattants Wazalendo. Les bilans officiels font état de 11 morts et de 4 blessés, dont des civils touchés par des balles perdues.

Depuis mardi, la vie a repris son cours normal à Uvira, bien que la population reste marquée par le traumatisme des violents accrochages survenus les jours précédents. Durant ces deux jours de combats, les FARDC et leurs alliés Wazalendo se sont affrontés violemment, allant jusqu’à s’ouvrir le feu entre eux à balles réelles.

Les violences ont fait neuf morts et deux blessés dimanche, suivis de deux autres morts et deux blessés le lundi. Parmi les victimes, on compte des militaires, des combattants Wazalendo, ainsi que des civils pris dans les tirs croisés entre les belligérants.

Les tensions entre les FARDC et les Wazalendo à Uvira sont exacerbées par une méfiance croissante et une guerre de leadership au sein de cette alliance militaire. Certains groupes Wazalendo ne respectent plus la ligne de conduite imposée par les FARDC, qui sont censées commander cette coalition dans le but de freiner l’avancée de la rébellion du M23 (AFC-M23), un groupe armé accusé de tenter de prendre le contrôle de plusieurs régions du Sud-Kivu, du Tanganyika et du Haut-Katanga.

Ces affrontements témoignent des fractures internes au sein des forces censées protéger la ville d’Uvira, déjà fragilisée par la pression exercée par les rebelles. La situation reste tendue et les autorités locales restent en alerte face à d’éventuels nouveaux affrontements.