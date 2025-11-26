Ethiopie : L’Etat vise 3 milliards de dollars de recettes grâce aux exportations de café en 2025-2026

L’Ethiopie prévoit de générer 3 milliards de dollars de recettes grâce à l’exportation de café durant l’exercice 2025-2026, qui a débuté en juillet, a annoncé le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh. Ce secteur, vital pour l’économie du pays, connaît une dynamique de croissance impressionnante, avec des recettes record de plus de 2,65 milliards de dollars pour l’exercice 2024-2025, résultant de l’exportation de 470 000 tonnes de café.

S’exprimant lors d’une exposition nationale sur le café à Addis-Abeba, Temesgen Tiruneh a précisé que l’Éthiopie ambitionne d’exporter plus de 600 000 tonnes de café cette année. Il a également souligné l’importance de continuer à améliorer la qualité et la productivité de cette culture essentielle pour l’économie nationale.

Le café représente une part fondamentale des exportations éthiopiennes et constitue une source de revenus pour des millions de personnes. En raison de son rôle stratégique, le gouvernement éthiopien met un accent particulier sur ce secteur pour assurer sa croissance et soutenir les moyens de subsistance de plus de 25 millions de citoyens qui dépendent directement de la culture du café.

Kassahun Gofe, ministre du Commerce, a également évoqué le rôle clé du secteur pour les recettes d’exportation et l’économie nationale. Il a rappelé que l’amélioration de la qualité du café, l’expansion des marchés internationaux et la promotion du produit constituent des priorités pour le gouvernement. Le ministre a également souligné que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) offre de nouvelles opportunités commerciales pour le secteur, permettant à l’Éthiopie d’élargir ses débouchés à travers le continent africain.

Avec une forte demande internationale et des efforts accrus pour améliorer la qualité de sa production, l’Éthiopie espère consolider sa position de leader mondial sur le marché du café et ainsi stimuler son développement économique tout en créant de nouvelles opportunités pour ses agriculteurs.