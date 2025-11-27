Burkina Faso : Le Président Traoré rencontre les ministres des Affaires étrangères de la Confédération du Sahel

Le Président du Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a reçu, le mercredi 26 novembre 2025, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des Etats du Sahel. La délégation, dirigée par Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali, est venue faire le point sur les préparatifs du prochain sommet des chefs d’Etat de la Confédération AES.

« Ces échanges s’inscrivent dans le cadre des préparatifs de la deuxième réunion du Collège des chefs d’Etat de la Confédération, prévue pour les 22 et 23 décembre prochains à Bamako », a précisé Abdoulaye Diop à l’issue de l’audience avec le Président du Faso.

Cette rencontre a également offert l’opportunité aux ministres de faire le point sur la mise en œuvre de la feuille de route de la Confédération AES, en se concentrant sur ses trois principaux axes : la défense, la diplomatie et le développement.

En ce qui concerne le volet diplomatique, Abdoulaye Diop a souligné que l’objectif principal était de faire en sorte que la Confédération AES puisse parler d’une seule voix, sous la direction de ses chefs d’Etat, et renforcer ainsi sa reconnaissance sur les scènes régionale et internationale.

Il a ajouté que le Capitaine Ibrahim Traoré avait encouragé les ministres des Affaires étrangères à poursuivre leur travail, à relever les défis, et à poser des actions concrètes afin de répondre aux attentes des peuples du Sahel.