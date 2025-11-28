Tunisie : Kaïs Saïed exprime une nouvelle fois son mécontentement face à des violations présumées des règles diplomatiques

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a une nouvelle fois pris les devants pour donner des soi-disant leçons de diplomatie, après avoir convoqué l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Giuseppe Perrone, afin de lui exprimer une « protestation ferme » suite à un supposé « non-respect des règles diplomatiques ». Ce geste fait écho à une série d’interventions récentes visant à rappeler les principes fondamentaux des relations diplomatiques.

Son ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a également pris part à cette démarche. Jeudi, il a reçu l’ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en Tunisie, Joséphine Frantzen, pour lui transmettre une protestation similaire. Lors de cet entretien, Nafti a souligné l’importance du respect des usages diplomatiques, tout en rappelant l’impératif de ne pas interférer dans les affaires internes du pays.

Dans un communiqué officiel, le ministère a précisé que le ministre a exhorté l’ambassadrice néerlandaise à faire preuve de « rigueur » dans ses actions et à veiller au respect des normes diplomatiques en vigueur. Cette initiative s’inscrit dans un contexte où le gouvernement tunisien se montre de plus en plus vigilant face à ce qu’il considère comme des ingérences étrangères.

Plus tôt dans la journée, le président Saïed, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, a adressé un message clair à l’ensemble des diplomates accrédités en Tunisie. Dans une vidéo publiée par la Présidence, il a insisté sur le fait que toute violation des règles diplomatiques serait fermement réprimée, incluant des mesures de protestation à l’encontre de toute personne, qu’elle soit diplomate ou non, ne respectant pas les conventions établies.

Cet échange diplomatique fait suite à plusieurs autres actions similaires entreprises par le président tunisien, qui ne cesse de rappeler l’importance de la souveraineté nationale et le respect des principes internationaux dans les relations diplomatiques.