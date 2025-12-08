Mali : Etat Azawad, un rêve de nation en devenir, et éclatement de l’Algérie

L’imam malien Mahmoud Dicko, figure religieuse influente et opposant déclaré aux autorités de Bamako, a rejoint une nouvelle coalition d’exilés politiques appelant à la « résistance ».

Les services de renseignent étrangers affirment que le régime algérien ignore les ambitions de Mahmoud Dicko, qui cherche à établir une république islamique de l’Azawad dans le sud de l’Algérie, avec l’appui du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM, affilié à Al-Qaïda) et de l’organisation État islamique.

Un document secret va plus loin, que les groupes jihadistes bénéficieraient d’un soutien du régime militaire algérien dirigé par le général Saïd Chengriha et sans l’aval du président Abdelmadjid Tebboune.

Ce soutien passerait, selon des sources de la gendarmerie algérienne, par une unité clandestine baptisée « KL7 », composée de mercenaires et dirigée par un ancien officier des unités spéciales algériennes.

Selon Ousmane Maïga, l’un de ses proches, « l’imam Mahmoud Dicko a donné son accord pour faire partie de la Coalition des Forces pour la République (CFR), qui a entamé ses activités ».

Installé à Alger depuis décembre 2023, Dicko n’est plus retourné au Mali. Sa présence prolongée dans la capitale algérienne a contribué à envenimer les relations entre Alger et Bamako, les autorités maliennes accusant régulièrement l’Algérie de favoriser la « déstabilisation » de son territoire et l’alliance des pays du Sahel (AES).

Dans un communiqué signé par le porte-parole, Etienne Fakaba Sissoko, la CFR se présente comme un rassemblement de « forces vives, intellectuels, acteurs politiques, militaires républicains, leaders sociaux et membres de la diaspora », animé par la volonté de défendre la résistance démocratique et la sauvegarde nationale.

Des proches du dossier affirment que Mahmoud Dicko nourrirait des ambitions liées à la création d’un Etat islamique dans la région de l’Azawad, un rêve de nation en devenir et un autre piège pour Alger.