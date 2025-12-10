Soudan : Des soldats fuient le site pétrolier stratégique d’Heglig

Des soldats soudanais, ayant abandonné leurs positions sur le plus grand site pétrolier du pays, Heglig, après sa prise par des paramilitaires, ont déposé leurs armes et se sont réfugiés au Soudan du Sud, ont annoncé mardi les autorités militaires sud-soudanaises.

Le site, situé dans le sud de la région du Kordofan, à la frontière du Soudan du Sud, est devenu un point névralgique des affrontements, après que les Forces de soutien rapide (FSR) ont pris le contrôle de la région du Darfour, dans l’ouest du Soudan, dès octobre. Ce basculement a exacerbé la violence et fait de la région un véritable épicentre des combats.

Dans un communiqué publié lundi, les FSR ont revendiqué la prise de ce site stratégique, soulignant que l’armée soudanaise s’était repliée de la zone. « Il s’agit d’un tournant historique pour la libération du pays, en raison de l’importance économique de cette région », ont déclaré les paramilitaires.

Le lieutenant-général Johnson Olony, chef adjoint des Forces de défense et de sécurité du Soudan du Sud (SSPDF), a confirmé dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux que les soldats soudanais avaient remis leur équipement militaire et se trouvaient désormais sous protection des forces sud-soudanaises. Olony n’a pas précisé le nombre exact de soldats concernés, mais a assuré qu’ils avaient été accueillis « en sécurité » au Soudan du Sud.

L’armée soudanaise, pour sa part, accuse les FSR d’avoir mené une attaque au drone contre le champ pétrolier d’Heglig, tuant « des dizaines de personnes », dont des ouvriers, des ingénieurs et de nombreux soldats des forces sud-soudanaises et des paramilitaires. Selon les FSR, plusieurs installations cruciales ont été gravement endommagées dans l’attaque.

Dans un autre incident tragique, un avion militaire de transport soudanais, un Iliouchine Il-76, s’est écrasé mardi lors de son atterrissage sur la base aérienne d’Osman Digna, à Port-Soudan, dans l’est du pays. L’accident a fait de nombreuses victimes parmi l’équipage, bien que l’armée n’ait pas fourni de bilan officiel. Selon une source militaire, une « défaillance technique » serait à l’origine du crash. L’Il-76, un appareil de conception soviétique, est utilisé depuis des décennies par l’armée soudanaise pour transporter des troupes et du matériel.

Depuis le début de la guerre en 2023 entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide, le pays fait face à une situation humanitaire catastrophique. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 12 millions de personnes. Les infrastructures du Soudan, déjà fragiles, ont été massivement détruites, exacerbant la crise.