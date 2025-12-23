RDC : La MONUSCO finance une radio des FARDC à Beni pour contrer la désinformation

La Mission de l’ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) finance la construction d’une station de radio destinée aux Forces armées de la RDC (FARDC) à Beni, dans la province du Nord-Kivu, dans le but de lutter contre la désinformation et de renforcer la communication avec les populations locales.

Le lancement des travaux a eu lieu le samedi 20 décembre, dans le cadre des projets à impact rapide (QIPS) de la mission onusienne. Cette initiative vise à doter l’armée d’un outil de communication de masse, tout en favorisant un meilleur rapprochement entre civils et militaires dans une région marquée par une forte instabilité sécuritaire.

Selon le porte-parole des opérations militaires Sokola 1 Grand Nord, le lieutenant Marc Elongo, cette radio permettra aux FARDC de mieux informer les habitants sur les actions menées sur le terrain et de contrer la propagation de fausses informations, largement relayées sur les réseaux sociaux, en particulier dans la région du Kivu.

« Face à un contexte sécuritaire particulièrement préoccupant, il est essentiel de disposer d’un canal fiable pour informer en temps réel, éduquer et sensibiliser la population afin qu’elle s’approprie les opérations militaires en cours dans le Nord-Kivu et ses environs », a-t-il déclaré.

Le projet, financé par la Section des communications stratégiques et de l’information publique (SCPID) de la MONUSCO à Beni, est estimé à environ 50 000 dollars américains. Il prévoit la construction d’un bâtiment comprenant une salle d’émetteur, une cabine technique, une salle de rédaction pour les journalistes ainsi qu’un espace d’accueil. La station fonctionnera principalement à l’énergie solaire, avec un générateur en appui.

Lors de la cérémonie de pose de la première pierre, Michael Nolet, représentant du chef du sous-bureau de la MONUSCO, a souligné l’importance de cet outil dans la lutte contre la désinformation dans cette zone sensible du Grand Nord-Kivu. « Les difficultés de communication sont récurrentes ici. Nous sommes convaincus que cette radio contribuera à renforcer les relations civilo-militaires et à mieux combattre la désinformation, qui entrave souvent nos actions, en particulier dans le Grand Nord », a-t-il affirmé.

Une fois opérationnelle, la nouvelle station offrira aux populations du Grand Nord-Kivu une information crédible et directe, en remplacement de l’ancienne radio des FARDC, restée silencieuse depuis plus de trois ans.