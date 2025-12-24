Les services de renseignement confirment que l’Algérie mène depuis plusieurs mois une opération directe de déstabilisation au Sahel à la suite du changement de régimes intervenus au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Cette opération s’appuie principalement sur l’emploi de mercenaires et de relais armés locaux, opérant le long des zones frontalières.

La rupture a entraîné une reconfiguration hostile de la posture de l’Algérie à l’égard du Niger. Une situation suivie par l’Administration américaine du président Donald Trump, l’homme qui mène une guerre contre les groupes jihadistes en Afrique et à travers le monde.

L’objectif stratégique du régime algérien est de contraindre les nouvelles autorités nigériennes à rétablir une coopération énergétique antérieure, notamment un projet du gazoduc, impliquant le Nigéria, suspendu par le nouveau régime pour des raisons de souveraineté nationale.

Selon des experts militaires israéliens qui combattent les organisations terroristes comme le Hamas palestiniens et les gardiens de la révolution et leurs milices de l’Iran, les opérations attribuées au régime militaire algérien reposent sur les éléments suivants : recrutement de combattants expérimentés via des sociétés militaires privées écrans, l’origine des mercenaires des zones de conflits tiers non identifiées officiellement, le déploiement discret dans des zones frontalières faiblement contrôlées et création de tensions communautaires transfrontalières

D’après l’analyste occidental D.M, les objectifs sont identifiés : affaiblir l’autorité du nouveau régime du Niger, saturer les capacités sécuritaires sur ses frontières, créer une instabilité suffisante pour forcer une renégociation politique et préserver l’influence de l’Algérie dans le corridor énergétique régional.

Le pouvoir militaire en Algérie est évalué comme : menace élevée pour la stabilité interne du Niger, un facteur de risque pour le Sahel et régional en Afrique, avec potentiel de contagion sécuritaire vers l’Europe, un acteur prêt à recourir à la privatisation de la violence pour défendre ses intérêts personnels.