Libye : La mort du général Al-Haddad confirmée après le crash de son avion en Turquie

La boîte noire de l’avion libyen qui s’est écrasé mardi soir à proximité d’Ankara a été retrouvée, a annoncé mercredi le ministre turc de l’Intérieur, Ali Yerlikaya. L’accident a coûté la vie à l’ensemble des passagers, parmi lesquels figuraient le chef d’état-major libyen et plusieurs de ses conseillers.

Selon le ministre, l’enregistreur de données de vol et l’enregistreur des conversations du cockpit ont été récupérés sur le site du crash, situé à une cinquantaine de kilomètres de la capitale turque. Les autorités compétentes ont immédiatement entamé leur analyse, un processus qui pourrait s’étendre sur plusieurs mois afin de déterminer les causes exactes de la catastrophe.

Les opérations de secours et de sécurisation se poursuivent dans une zone où les débris de l’appareil sont dispersés sur près de trois kilomètres carrés. Un important dispositif a été déployé, mobilisant plus de 400 intervenants, des dizaines de véhicules terrestres et plusieurs aéronefs, appuyés par des drones, notamment thermiques, pour explorer la zone en temps réel.

Le jet d’affaires, un Falcon 50, transportait le général Mohamed Al-Haddad, chef d’état-major de l’armée de Tripoli, quatre de ses conseillers ainsi que trois membres d’équipage. L’appareil s’est écrasé moins de quarante minutes après son décollage de l’aéroport d’Esenboga, alors qu’il faisait route vers Tripoli. Un problème électrique avait été signalé peu après le départ, et un message de détresse avait été transmis en vue d’un atterrissage d’urgence.

Une délégation libyenne composée de responsables officiels et de proches des victimes est arrivée mercredi à Ankara. Le général Al-Haddad se trouvait en Turquie pour une visite officielle, au cours de laquelle il avait rencontré les plus hautes autorités militaires et de défense turques.

Alliée du gouvernement de Tripoli reconnu par l’ONU, la Turquie soutient ce dernier sur les plans militaire, sécuritaire et économique depuis 2020. Le gouvernement libyen a qualifié la disparition du chef d’état-major de perte tragique pour la nation et les forces armées.